Non si arresta l'ascesa dell'Amadeus Ter che continua a sbancare l'auditel e intorno al conduttore crescono le pressioni, delicate e lievi, per una quarta volta: questa è l'edizione più seguita dal 1997. Questa sera, penultima serata di Sanremo 2022, verrà celebrata la musica del passato. Il conduttore sarà affiancato dall'attrice Maria Chiara Giannetta. Il direttore di Rai Uno Stefano Coletta sottolinea quanto la terza serata, la prima con tutti gli artisti sul palco, sia stata la sublimazione di tutto il lavoro svolto in questi mesi. Amadeus ringrazia l'entusiasmo e la collaborazione degli artisti e degli ospiti: "Ci sono un clima molto bello e un grande pubblico. Ringrazio Maria Chiara Giannetta che sarà con me stasera, io mi lascio guidare dall'istinto e dalle sensazioni, è l'attrice della porta accanto". Il direttore Stefano Coletta dice che "tra le tante follie che ho fatto potrebbe esserci una seconda serata seriale dal lunedì al venerdì per Drusilla: la sua intelligenza e ironia servono in una televisione generalista, ci lavoreremo".

Maria Chiara Giannetta ricorda che ha sedotto Amadeus a I Soliti Ignoti assaggiando le friselle: "Sono rimasta ammirata da come Drusilla ha detto le cose. Io mi sento come invitata a un matrimonio reale, il mio approccio sarà di fornire energia. Sono contentissima. E' per me davvero un invito a nozze. Sono la più piccola delle cinque co-conduttrici, vado per i 30 anni e diventerò adulta. Voglio divertirmi". Maria Chiara ha ricevuto i messaggi della sua famiglia, degli amici e quelli della sua Puglia: "Molti mi hanno detto di stare attenta alle scale".