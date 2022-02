"Viola Valentino": Da Casini al Casinò, stasera torna Sanremo

Tra pandemia e voglia di evasione, archiviata la settimana del Quirinale, l’Italia torna in riviera per il suo 72mo Festival Condividi

Tv, sorrisi e tamponi. Il secondo Sanremo in era Covid è così, tanta voglia di canzoni e di tutti quei riti da Settimana Santa della musica (e non solo) che però deve convincere con Omicron, coi gazebo di fronte all’Ariston, le attese per l’esito di un rapido, (“Scusi chi è l’ultimo? No, quest’anno Ultimo non c’è”), lunghe code, artisti in bolla, tv e giornali su Zoom con gli artisti e ingressi ovunque con green pass che alla fine è diventato verde anche il red carpet.



Dal Mattarella bis all'Ama ter leggi anche Sanremo 2022, si parte con la Muti e Fiorello, giovedì arriva Saviano Ma stasera si comincia e dopo la settimana del Mattarella Bis, inizia quella dell’Ama Ter. A 11 mesi dall’edizione di marzo 2021 senza pubblico, Amadeus convoca ufficialmente l’Ariston in seduta comune per l’elezione del 72mo vincitore del Festival della Canzone Italiana. Da Casini al Casinò, insomma. Fuori Casellati, dentro la Zanicchi. Fuori Cassese dentro Morandi e Ranieri, sono loro i più alti profili a disposizione qui in riviera. Prima chiama stasera. Blanco, Blanco, Blanco, Mahmood Alessandro, Lauro Achille (lui canterà per primo), andrà così. E sarà lunga a partire da stasera. Amadeus ha promesso l’una e mezza, di sicuro si faranno le due. Ana Mena canta 200 mila ore, in pratica la durata (arrottondata per difetto) di una singola serata del Festival. E poi Bravi, Rkomi, in questo Festival che va da TikTok al telefono fisso. Dodici artisti stasera, 13 domani.

ATTESA PER FIORELLO, I MEDUZA E I MANESKIN leggi anche Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2022 Twitter aspetta Fiorello e Amadeus per nuovi meme, quelli che ne sanno aspettano i Meduza con Hozier che sono tipo i Maneskin della dance mondiale e tutti, proprio tutti aspettano i Maneskin e Damiano, la poltrona in prima fila dell’Ariston aspetta Alba Parietti, tutti noi aspettiamo che si dica: dirige l’orchestra Beppe Vessicchio.