I Mäneskin ospiti del Saturday Night Live

Sabato 22 gennaio i Mäneskin sono stati ospiti del celebre programma statunitense Saturday Night Live esibendosi sulle note di Beggin’ e I Wanna Be Your Slave.

Damiano , Victoria , Thomas ed Ethan stanno continuando a conquistare la scena discografica mondiale. Dalla vittoria sul palco del Teatro Ariston alla conquista del gradino più alto del podio alla sessantacinquesima edizione dell’ Eurovision Song Contest passando per performance e riconoscimenti di prestigio internazionale. Gli ultimi dodici mesi sono stati pieni di trionfi e il nuovo anno non poteva essere da meno.

Per le due esibizioni, Damiano, Ethan, Thomas e Victoria hanno sfoggiato abiti differenti, come mostrato dalle foto condivise dall’account ufficiale del Saturday Night Live.

Il gruppo ha regalato due performance ai telespettatori, Beggin' e I Wanna Be Your Slave, quest'ultimo estratto come terzo singolo dal disco Teatro d'ira: Vol. I.

Nel frattempo i Mäneskin si preparano a tornare sul palco del Teatro Ariston nella serata d’apertura della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo.

Grande attesa anche per i BRIT Awards 2022 dove il gruppo concorrerà in ben due categorie: International Group e International Song of the Year.