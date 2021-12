5/18 Immagine tratta dal profilo Instagram @maneskinofficial

Scontato il verdetto - vista la carriera in ascesa anche nel panorama internazionale - non sono da dimenticare tra i grandi campioni Spotify del 2021, i Maneskin. Grande il successo del loro terzo album “Teatro d’ira – Vol.1” e dei singoli “Zitti e buoni”, “Vent’anni”, “I wanna be your slave” e “Mamma mia”. La band romana è l’artista italiano più ascoltato al mondo nel 2021 e nella top 10 globale con la cover di “Beggin’”.

