Raf e Tozzi in concerto all'Arcimboldi di Milano

Un’idea, quella di un tour insieme a ripercorrere due carriere di grandi successi, che è nata per caso nella mente dei due cantanti, in occasione di un loro concerto insieme all’Arena di Verona quando, lo scorso 14 ottobre 2017 Tozzi, in procinto di festeggiare i 40 anni della sua hit “Ti amo”, ha invitato Raf ad unirsi a lui sul palco, facendo nascere da quel duetto l’entusiasmo e la voglia di tornare a cantare in coppia . Gli Arcimboldi di questa sera e domani, saranno quindi l’occasione unica per immergersi appieno nella musica e nelle incredibili emozioni evocate da due repertori straordinari. Capaci non solo di essere manifesto di intere generazioni, ma anche di riscoprirsi a nuova magia grazie alla speciale rivisitazione dei brani e delle melodie a due voci e dell’atmosfera unica del teatro. “ Due – La nostra storia ”, questo il nome del tour di Raf e Tozzi , arriva a ben 35 anni dal successo di “Gente di mare” (1987) ed è il naturale prosieguo dell’album live omonimo (“Due, La nostra storia), registrato dal vivo durante una prima serie di concerti nei palasport, purtroppo interrotta a causa della pandemia di Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

“Due – La nostra storia”: una scaletta di successi

Vera protagonista del doppio appuntamento di Raf e Umberto Tozzi a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, è la musica. Al centro delle serate una scaletta ricca, variegata e per dir si voglia memorabile, che ha l’obiettivo di rilanciare dal vivo i grandi successi dei due artisti, tornando ad emozionare e far cantare il pubblico sulle note di oltre 30 canzoni che sono diventate dei veri e propri inni generazionali. Ci sarà “Gloria”, ma anche “Self Control”, così come “Si può dare di più” e “Gente di mare”. Non mancheranno neppure “Cosa resterà degli anni 80”, “Infinito”, “Ti amo”, ma anche “Ti pretendo”, “Gli altri siamo noi”, “Il battito animale”, “Immensamente”, “Sei la più bella del mondo” e “Stella Stai”. Per poi concludere con l’ultima hit di Raf e Tozzi dal titolo “Come una danza”. Quella di Milano e in generale della tournée “Due – La nostra storia" è una scaletta che, come racconta lo stesso Tozzi, viene proposta con “due band mischiate, per un supergruppo formato da venti elementi e due repertori di grandi successi per la prima volta rivisitati a due voci. Ci sono anche medley di canzoni scritte insieme, e due parti acustiche. Finora c’è stato un grande successo di pubblico, nonostante il periodo non favorevole agli spettacoli dal vivo, forse perché la musica è come una terapia”.