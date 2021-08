Umberto Tozzi sulla musica italiana di oggi: "Ridicola, è solo rumore"

Il cantautore da 80 milioni di copie vendute ripercorre la sua carriera in una lunga intervista a Rolling Stone e se la prende con gli artisti contemporanei e con la moda delle collaborazioni trans-generazionali: da Fedez e Achille Lauro con Orietta Berti a Colapesce e Dimartino con Ornella Vanoni Condividi:

“La musica di oggi è ridicola”. Parola di Umberto Tozzi, che in un’intervista rilasciata a Rolling Stone non le manda certamente a dire e se la prende un po’ con tutti. “Non emoziona. Fa rumore, è rumore. Sono nato in un’epoca diversa: qualsiasi roba uscisse, dagli Yes ai Deep Purple erano tutte cose che avevano senso, che emozionavano. Oggi non sento neanche più le radio”.

Stroncate le collaborazioni tra giovani e vecchia guardia leggi anche Umberto Tozzi: "Il mio primo concerto acustico, sono molto felice" Il cantautore da 80 milioni di copie vendute ne ha parlato rispondendo a una domanda in cui gli si chiedeva se avrebbe mai fatto Sanremo da direttore artistico. E un giudizio del tutto analogo lo ha espresso sulle collaborazioni tra artisti della nuova leva e quelli della vecchia guardia, da Fedez e Achille Lauro con Orietta Berti a Colapesce e Dimartino con Ornella Vanoni: “Ridicoli”. Chi gli piace dei giovani? “I giocatori che ha convocato Roberto Mancini nella Nazionale”.

"NON DEVE ESISTERE INVIDIA E RIVALITÀ" approfondimento Umberto Tozzi, le 10 canzoni dell'ospite alla finale di Sanremo 2021 E non è un problema di collaborazioni, no, di quelle Tozzi ne vorrebbe pure di più: “Ho sempre diviso il palco con altri musicisti. E il fatto che molti artisti italiani non dividano il palco è stupido. Nel nostro settore non deve esistere invidia e rivalità. Bisogna ringraziare Dio di avere questo dono, salire sul palco, cantare e suonare”, ha detto ricordando tra le altre la sua esperienza a Sanremo con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri. La questione è tutta sulla qualità della musica, che non è più quella di una volta, non è più quella della sua: “Ritengo che Ti amo sia la canzone più originale che ho composto. Il fatto è che secondo me è ancora oggi originale, non esistono canzoni di quella natura, sono leggendarie. Parlo della mia epoca, in cui ogni settimana uscivano delle leggende della musica, a parte i Beatles. Sono brani che sono irripetibili come Satisfaction, non si rifà un riff così”.