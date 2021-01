Trump senza Gloria, Umberto Tozzi si dissocia: "E' un inno all'amore"

Un video in cui il presidente uscente degli USA assiste alle scene di Washington con la canzone in sottofondo ha provocato la reazione del cantante torinese: "Sono sempre stato contro la violenza e a favore del dialogo" Condividi:

Un tocco involontario di musica italiana in uno dei passaggi più cupi della storia del dopoguerra americano: lo scorso 6 gennaio le inquietanti scene da Washington hanno rapidamente fatto il giro del mondo, ma nella valanga di video comparsi sui social a molti non è sfuggita la colonna sonora di sottofondo a un video in cui la famiglia Trump al gran completo assiste senza particolari preoccupazioni alle immagini provenienti dal Campidoglio.

Avrete sicuramente riconosciuto la melodia di Gloria, uno dei maggiori successi di Umberto Tozzi, qui nella versione inglese resa celebre in America da Laura Branigan. Le canzoni del cantante torinese vengono spesso utilizzate da Hollywood, proprio a cominciare da Gloria (gli esempi più famosi, ma non gli unici, in Wolf of Wall Street di Martin Scorsese e Tonya con Margot Robbie): ma a Tozzi non ha fatto piacere vedere associata una delle sue opere più allegre e spensierate a un momento così negativo: perciò ieri pomeriggio ha pubblicato un video su Twitter in cui ha preso le distanze dall'ormai ex presidente degli Stati Uniti.