Umberto Tozzi: "Il mio primo concerto acustico, sono molto felice"

L'intervista

Un po' stanco ma visibilmente soddisfatto Umberto Tozzi, ci incontra via web, sfoggiando un sorriso gentile che fa trasparire tutta la sua felicità per la riuscita di un progetto, pensato insieme a suo figlio Gianluca, al quale tiene in modo particolare: “dietro un artista ci sono tante famiglie. Dovevamo partire per un tour mondiale a fine febbraio dello scorso anno che è stato rimandato”. Così Tozzi, che continua: “sentivo la necessità di aiutare concretamente i miei musicisti e il mio staff tecnico, perché in questo periodo così lungo questo settore è stato molto colpito (come altri)…Il settore della musica non è stato assolutamente preso in considerazione a livello di aiuti. Tutti non vediamo l’ora di poter ricominciare anche con poche persone, per noi è fondamentale avere qualcuno davanti”