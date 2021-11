Avril Lavigne ha firmato con l'etichetta di Travis Barker

La cantautrice canadese, ha condiviso solo poche ore fa su Instagram, un post in cui annuncia la sua entrata definitiva nel roster di artisti di DTA Records, l’etichetta discografica di Travis Barker Condividi

È con uno slideshow di fotografie in cui la cantante appare più felice che mai – tra torte e champagne – che Avril Lavigne ha raccontato ai fan di tutto il mondo di essere entrata ufficialmente a far parte di DTA Records, l’etichetta discografica del celebre batterista dei Blink-182 Travis Barker. Ma le sorprese non finiscono qui, l’artista ha anche rivelato di essere già al lavoro su nuova musica e che, proprio la prossima settimana, uscirà il primo singolo frutto della nuova partnership.

Avril Lavigne si aggiunge al roster di DTA Records "Spacchiamo tutto! Ho appena firmato un contratto con l'etichetta discografica di Travis Barker, la DTA Records! Dovrei rilasciare il mio primo singolo la prossima settimana?". È con queste parole, corredate da un carosello di foto in cui la cantante appare mentre festeggia accanto a Travis Barker, che Avril Lavigne ha annunciato sui social la firma del nuovo contratto. Una partnership che riserverà molte sorprese, in quell'unione tra pop, punk e rock che da sempre ha caratterizzato la discografia di entrambi. Un revival, quello del genere pop punk tipico dell'inizio Duemila, che si sta facendo sempre più marcato e reale, grazie al ritorno di artisti molto amati come Lavigne.

Avril Lavigne e Travis Barker festeggiano sui social Un annuncio, quello dell'arrivo di Avril Lavigne in DTA Records che è stato corredato da veri e propri momenti di festa, prontamente ripresi e condivisi con in fan dei social, da entrambi gli artisti. Immersi in un mare di palloncini che richiamano nei colori e nelle forme, le atmosfere più punk tipiche di Lavigne, i due musicisti hanno festeggiato tra lanci di torte in faccia, fiumi e bagni di champagne, nonché la foto ufficiale della cantante canadese che, sotto l'occhio vigile di Barker, sigla ufficialmente l'inizio della nuova collaborazione. Una news, quella dell'arrivo di Avril Lavigne in DTA Records, che è suonata come una sorpresa, ma non per tutti. Già da alcuni giorni circolavano infatti voci circa una nuova partnership tra i due artisti, dopo che Barker è apparso come batterista nella canzone "Grow" di Avril e quest'ultima come ospite speciale di un evento in streaming del batterista.

