Avril Lavigne, primo red carpet con Mod Sun

Si sono offerti agli obiettivi dei fotografi in serenità, mano nella mano, rilassati e consapevoli che la loro unione, adesso confermata, sarà una delle più chiacchierate della stagione. Avril Lavigne, rockstar icona dei Duemila e Mod Sun, batterista e cantautore, sono una coppia. La loro prima uscita ufficiale è da rullo di tamburi: non c'è red carpet musicale più famoso di quello degli “MTV VMA” dove i due artisti anno presenziato come guest. I due sono stati fotografati con un look che non poteva di certo passare inosservato. La bionda cantante canadese è apparsa in uno dei suoi inconfondibili completi tartan rosa shocking targato Arena, uno dei brand favoriti dalle star del cinema e della musica, arricchito da un top corto in cristalli coordinato a una bag a mano di Jimmy Choo. Mod Sun ha invece scelto un completo patchwork in linea col suo stile. Una cravatta era Prada e l'hairstyle verde fluorescente completavano il look.

Galeotto il singolo “Flames”

approfondimento

Avril Lavigne ieri e oggi: ecco com'è cambiata

Avril Lavigne e Mod Sun hanno recentemente collaborato al singolo “Flames”, un featuring contenuto nel disco “Internet Killed the Rock Star” pubblicato da Mod Sun lo scorso febbraio. Il disco, il suo quarto album in studio, ha segnato dal punto di vista stilistico un allontanamento del musicista dal mood hip-hop in favore di un sound più punk-rock, lavoro perfetto per ospitare Avril Lavigna, universalmente nota come una delle maggiori esponenti del genere nel panorama contemporaneo. Avril Lavigne che ha conosciuto una enorme ondata di popolarità e un massiccio successo nei primi anni del Duemila che la consacrarono come una icona generazionale, aveva già lavorato in passato con Mod Sun come musicista. Attualmente i due sono legati sentimentalmente ma in passato Mod Sun era già finito nel mirino dei gossip per le sue relazioni con alcune delle bellezze più influenti del paese: la cantante Demi Lovato e l'attrice Bella Thorne. Tra le sue precedenti love story, anche quella con la youtuber Tana Mongeau. Avril Lavigne ha alle spalle invece il divorzio dal Chad Kroeger avvenuto nel 2015.