Hollywood Walk of Fame, Avril Lavigne riceverà una stella

La voce di When You’re Gone ha ripreso il tweet commentando la notizia con grande entusiasmo, queste le sue parole: “Ho voluto questo per tutta la mia vita”.

approfondimento

Avril Lavigne ieri e oggi: ecco com'è cambiata

Grande successo anche per gli album, tra i più amati troviamo sicuramente Under My Skin, certificato con ben tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre tre milioni di copie.