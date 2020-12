Avril Lavigne torna in studio con Machine Gun Kelly

Avril Lavigne è dunque tornata in studio a lavorare al suo prossimo album , e sembra proprio che stia tramando un ritorno alle sue radici pop-punk. Già da qualche settimana lo si sapeva: la cantante sta lavorando con il produttore John Feldmann , frontman dei Goldfinger e guru del suono dietro alcuni dei più grandi album di The Used, Blink-182 e 5 Seconds Of Summer. A testimoniarlo c’è una foto che, ancora una volta, vede anche il rapper Mod Sun.

“Siamo pronti per registrare nuova musica per l’anno nuovo, o cosa?”: con questa didascalia, Avril Lavigne ha accompagnato le foto che la ritraggono coi due nuovi “compagni di viaggio”.

Le ultime novità di Avril Lavigne

A inizio 2021, Avril Lavigne aveva in programma di tornare con un nuovo tour. Un tour che l’avrebbe portata anche in Italia, con due date a Milano e a Padova (il 12 e il 14 marzo). La pandemia ha però costretto la cantante, come tutti i suoi colleghi, a posticipare quei concerti a date ad oggi ancora sconosciute.

Ad annunciare la cancellazione era stata lei stessa, con un videomessaggio ai fan: “Tutti speriamo di poter tornare a fare concerti nel 2021, ma sfortunatamente la pandemia(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) non ci premetterà di fare gli show programmati per l’inizio del nuovo anno. Voi significate tutto per me, e la salute e sicurezza di tutti è la priorità numero uno, per questo il tour 2021 verrà posticipato. Nel nuovo anno annunceremo le nuove date del tour, quindi tenete i vostri biglietti perché rimarranno validi per i nuovi show”.

Per ora, Avril Lavigne si dedica allo sport: lo skateboard, lo snowboard. I pomeriggi con gli amici e le discese sulla neve. Sperando che il 2021 porterà con sé nuova musica, nuove collaborazioni e - finalmente - nuovi concerti.