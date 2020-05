Blink-182, in arrivo la collaborazione con Post Malone: la foto

Le foto ritraggono i due artisti all’interno di quella che sembrerebbero essere una sala prove intenti a suonare e forse a sperimentare nuova musica. Al momento non si hanno notizie certe sulla natura del progetto, non resterà quindi che attendere per scoprire tutti i dettagli.

Cinque scatti che hanno immediatamente conquistato il pubblico. Travis Barker ha condiviso un post che in poco tempo ha ottenuto più di 120.000 like. Stando a quanto emerso dalle immagini, il batterista di uno dei gruppi più famosi nella storia della musica sarebbe a lavoro a un progetto con Post Malone , astro in ascesa della discografia.

Blink-182: il successo mondiale

I Blink-182 sono una delle formazioni più celebri degli ultimi decenni.Nel corso degli anni la band, composta storicamente da Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker, ha conquistato le classifiche in ogni del pianeta.

La grande affermazione mediatica arriva con l’album Enema of the State che vende più di quattro milioni di copie soltanto negli Stati Uniti d’America per un totale mondiale che si aggirerebbe intorno ai quindici milioni.

Tra i fattori del grande successo del disco troviamo sicuramente i tre singoli estratti, divenuti dei veri e propri brani iconici, ovvero All The Small Things, Adam’s Song e What’s My Age Again?

Negli anni successivi il gruppo ha inanellato un successo dietro l’altro scrivendo per sempre il suo nome nella storia della musica, tra le canzoni più amate I Miss You e Bored to Death.