Avril Lavigne sbarca su TikTok: il lip-sync di "Sk8er Boi"

La celebre popstar canadese, icona della musica dei primi anni Duemila, ha pubblicato un video in cui doppia una sua hit di quasi vent'anni fa mostrandosi in perfetta forma. Presto un nuovo album?

Una delle icone della musica mondiale dei primi anni Duemila, popstar di fama planetaria con hit come Complicated o I'm with you, è sbarcata su TikTok: stiamo parlando di Avril Lavigne , che si è presentata sulla piattaforma più utilizzata dagli adolescenti di tutto il mondo con una cover della sua celebre Sk8er Boi insieme al famosissimo skater e stuntman Tony Hawk.

approfondimento

Il suo lip-sync pressoché perfetto è stato guardato già da oltre 12 milioni di persone ed è piaciuto a più di tre milioni di tiktokers, che hanno anche apprezzato la sua invidiabile forma fisica che la rende di fatto identica a vent'anni fa. 37 anni da compiere il prossimo 27 settembre, la popstar canadese ha vissuto anni difficili in cui ha combattuto con la malattia di Lyme, una patologia debilitante che nei momenti più duri l'ha costretta a letto per cinque mesi senza potersi alzare, prima del rientro sulle scene con Head Above Water, il singolo uscito nel settembre 2018 in cui ha raccontato la sua drammatica esperienza. Lo sbarco su TikTok di questi giorni potrebbe essere il preludio a un nuovo album?