U2, Your Song Saved My Life: l'anteprima del nuovo singolo su TikTok

Gli U2 tornano sulla scena con un nuovo singolo dal titolo Your Song Saved My Life; il brano farà parte della colonna sonora di Sing 2, il nuovo film d’animazione in cui Bono Vox ha prestato la sua voce al personaggio di Clay Calloway, leone-rockstar

Un grande ritorno in scena per gli U2 che, per presentare il loro nuovo singolo ai milioni di fan in giro per il mondo, hanno scelto TikTok . Poche ore fa, infatti, Bono Vox e compagni hanno lanciato il canale ufficiale della band sul celebre social network, inaugurandolo con un’anteprima del nuovo singolo in uscita dal titolo Your Song Saved My Life.

U2, progetti per il futuro

approfondimento

Sing 2, Bono degli U2 e Pharrell Williams nel sequel del cast del film

Come appena detto, Your Song Saved My Life non farà parte di un nuovo album della band. Sembra, infatti, che almeno per il momento gli U2 non abbiamo in programma nessun nuovo disco restando fermi, discograficamente parlando, al 2017 con Songs of Experience.

In questi ultimi anni comunque la band di Bono Vox ha pubblicato diversi singoli: Ahimsa del 2019, registrato insieme al compositore indiano Allah Rakha Rahman; Sing for life del 2020 scritta per tutti i medici che hanno affrontato la pandemia da Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e reinterpretata da Zucchero in occasione dell’Earth Day 2020.

Pochi mesi fa Bono Vox e The Edge hanno collaborato con Martin Garrix per il singolo We Are the People, utilizzato come inno ufficiale di Euro 2020.

Insomma, nonostante l’assenza dal circuito discografico da circa quattro anni, sicuramente gli U2 non sono stati con le mani in mano, lavorando su questi singoli e su diversi concerti in giro per il mondo.

Your Song Saved My Life, il nuovo singolo e il canale TikTok

Your Song Saved My Life, è il primo singolo degli U2 dopo la pausa imposta a tutti dal Covid-19 ed è curioso il fatto che non vada ad anticipare un nuovo disco ma sia parte della colonna sonora di Sing 2.

Dai pochi secondi condivisi dalla band, comunque, è possibile dare un primo e rapido ascolto al nuovo brano dove emergono chiaramente le intenzioni di Bono Vox e soci. Anzitutto essendo parte di una colonna sonora, mantiene un sound molto più incentrato sulle tastiere e sulla voce, trasformandolo quasi in una pop ballad. Ancora non è chiaro se il testo di Your Song Saved My Life sia un riferimento alla storia di Clay Calloway a cui il frontman degli U2 ha prestato la voce; probabilmente ne sapremo di più nei prossimi giorni quando il singolo uscirà ufficialmente e, magari, darà ai fan qualche informazione in più anche sul film.