Due voci di celeb con la C maiuscola che si aggiungono al cast vocale già stellare. Oltre a loro, si uniranno al coro anche Bobby Cannavale, Chelsea Peretti, la cantante Halsey e l’attore comico Eric André. Ovviamente non mancheranno all’appello i membri del cast originale, ossia Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton e Nick Kroll , già presenti nel primo film del 2016. Questo secondo capitolo, prodotto da Universal e Illumination Entertainment, sarebbe dovuto uscire quest'anno tra pochi giorni, nel periodo natalizio. Universal ha però deciso di rimandarlo prima a luglio 2021 e infine al prossimo inverno, con data di uscita fissata per il 22 dicembre 2021.

La trama di Sing 2

Sing 2 avrà come protagonista ancora una volta il koala Buster Moon (la cui voce appartiene ancora a McConaughey). Assieme ai suoi amici animali canterini, Buster cercherà di fare la tanto anelata scalata al successo per esibirsi nella sala concerti più prestigiosa del mondo.

Per accedervi, però, il gruppo capitanato dall’impresario koala dovrà fare breccia nelle orecchie (e anche nel cuore, nel senso di animo musicale) di un magnate della musica, il lupo Jimmy Crystal (interpretato vocalmente da Cannavale). L’unico modo per fare colpo su di lui? Coinvolgere nella band il leone Clay Calloway.

È a questa rockstar solitaria, tormentata nell’animo dopo la scomparsa dell’amata moglie, che Bono Vox in persona presterà la propria ugola.



Per il cantante degli U2 si tratta del debutto ufficiale nell’animazione e sarà in buona compagnia: il collega Pharrell Williams interpreterà Alfonso, l’elefante gelataio che si innamorerà della timida elefantessa Meena (la cui voce è ancora di Tori Kelly, come nella prima pellicola).

La cantante Halsey darà voce alla figlia teenager di Jimmy Crystal, Porsche, mentre l’attrice Letitia Wright (Black Panther) presterà la sua a una gatta ballerina che aiuterà il gorilla Johnny (Egerton) a ritrovare se stesso.