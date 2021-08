Se ti chiami The Edge non puoi non desiderare andare oltre il limite. Il nome d'arte di Evans, The Edge, è una allusione al profilo appuntito del suo viso e alla sua straordinaria capacità di sperimentare con la chitarra, che a tutti gli effetti può essere considerata la sua migliore amica, la compagna di una vita. L’espressione inglese “on the edge” può essere tradotta in italiano con “al limite”, che nel caso del musicista degli U2 potrebbe anche intendersi come “oltre il limite”, per via della sua grandissima abilità di “giocare” con il plettro usato al contrario e di muoversi nei generi musicali più svariati.

La chitarra, la sua migliore amica

The Edge è un grandissimo innovatore e sperimentatore. La sua abilità di musicista gli ha permesso di passare, con la massima disinvoltura, dalle sonorità rock più classiche ad ambientazioni new wave. È così che ha impresso una vera e propria svolta sonora tra gli anni Ottanta e Novanta. È considerato da tutti i cultori della chitarra un vero genio e maestro di questo strumento. Ma Evans non è solo un grande musicista, ha anche una gran voce. Notevoli i suoi controcanti in Sunday Bloody Sunday o The Fly e New Year's Day. Ha anche interpretato come solista Numb, Van Diemen's Land e Seconds, sempre degli U2. E non si possono certo dimenticare canzoni come October, The Unforgettable Fire, Running to Stand Still e Moment Of Surrende, dove restano celebri le performances al pianoforte.

U2, il successo planetario: tutti i riconoscimenti

The Edge è stato inserito dalla rivista Rolling Stone al 38º posto nella Lista dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi. Ma non è questo il suo unico riconoscimento in carriera. Con gli U2 ha infatti raggiunto traguardi straordinari, che mai avrebbe immaginato a metà degli anni Settanta, quando decise di rispondere all’annuncio di un “certo” Larry Mullen, che stava cercando di completare la sua band, diventata ufficialmente U2 nel 1978. Introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2005, dopo 25 anni di carriera (limite minimo per accedervi), gli U2 hanno raggiunto traguardi inimmaginabili: 200 milioni di dischi venduti, hanno vinto 2 Golden Globe, 22 Grammy Awards (numero record, mai raggiunto prima da una band) e 2 nomination ai Premi Oscar come Miglior canzone originale con The hands that buildt America del film Gangs of New York e Ordinary Love del film Mandela: Long walk to freedom. Gli U2 sono anche l’unico gruppo musicale ad aver raggiunto la vetta statunitense della Billboard Chart per 4 decenni consecutivi e aver detenuto per otto anni il record di spettatori (7.272.046 in 110 date) e di incassi (736.421.584 dollari) per un tour musicale con U2 360° Tour.