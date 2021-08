Dopo lo stop a causa Covid, torna “The Cal”: dietro la macchina fotografica la grande rock star, che sbarca a Capri per gli ultimi scatti e si racconta in una lunga e sentita intervista. Tra ricordi e aneddoti, tra la passione per la musica, per la fotografia e... per la pizza

L’incontro sull’isola Azzurra

Camicia bianca, pantaloncini blu, quella naturale eleganza che poco sa di star system ma che appartiene ai grandi artisti, quelli che non hanno bisogno di sovrastrutture per apparire, semplicemente sono: è questa la nostra personale impressione di Bryan Adams, o meglio la nostra fotografia. Lo incontriamo insieme ad altri giornalisti, nell’albergo La Scalinatella a Capri, qui Bryan è impegnato a realizzare gli ultimi scatti con la rapper Saweetie. Comodamente seduti su divani e poltrone, in sicurezza, Bryan, senza guardare l’orologio, ci racconta e si racconta: “Dovevamo scattare lo scorso anno ma a causa del Covid ci siamo dovuti fermare, abbiamo tenuto lo stesso concept estendendolo a uomini e donne, basato interamente sulla musica”. Continua: “Viviamo ancora un momento difficile e allora abbiamo pensato che il set migliore per il calendario fosse Los Angeles, tra il Palace Theatre e il Chateau Marmont hotel, molti abitano in L.A".

On the road

On the Road (sulla strada), questo il nome del calendario Pirelli 2022, è stato scelto, spiega Bryan Adams come concept "perché è ciò che noi musicisti adesso non possiamo fare, ma possiamo ancora essere ispirati dall’idea di metterci in viaggio perché questo è il modo di vivere dei musicisti, quando andiamo in giro per suonare”. E sottolinea: “Dico noi perché ovviamente anch’io sono un musicista. Ho sempre fatto foto, non è stata una cosa nata così, da quando ho iniziato a fare tour ho iniziato anche a fare foto, per documentare, per ricordare, quando il tempo sarebbe passato”. Si ferma un attimo e dice: “Sono felice di aver fotografato tutti i giorni altrimenti avrei dimenticato metà delle cose fatte nella mia vita. Quando arrivi alla mia età (61 anni portati benissimo, ndr) hai bisogno di cose da ricordare. C’è una connessione molto forte tra musica e fotografia e infatti se guardi indietro, alla cover degli album dei grandi artisti, riesci a ricordarli proprio dalla fotografia”.

Tra musica e fotografia

"Bryan Adams va indietro con la memoria: “Quando ero giovane, Janis Joplin era una delle mie cantanti preferite. L’ ho scoperta attraverso una foto. Avevo circa otto anni e ho visto la foto di questa donna con capelli selvaggi, vestiti incredibili, colorati…non avevo mai visto nulla di simile. Le donne che conoscevo a quell’età erano legate alla scuola o a mia mamma e alle su amiche. Quella foto di Janis Joplin ha avuto su di me un grande impatto, questo per dire che il legame tra musica e fotografia nella mia esperienza è sempre stato importante, mi interesso a un artista anche per la sua immagine, vedi David Bowie, tutti lo ricordano. Sono entrato nel mondo della fotografia facendo scatti di me stesso, ho usato la fotografia per andare avanti nel mio lavoro”. E ancora tra musica e fotografia, rivela: “Il calendario si chiama “On the road” come il brano che ho già scritto e presto ascolterete. Abbiamo scattato per due giorni a Los Angeles e adesso siamo a Capri perché avevamo bisogno di un ultimo artista e Saweetie, si trova a Capri adesso, quindi le abbiamo chiesto di partecipare e siamo qui”.