Musica Maestro!, a Modena omaggio a Luciano Pavarotti

2021, un anno di celebrazioni per gli amanti e gli appassionati di musica lirica: quest'anno si festeggiano infatti i 60 anni del debutto di Luciano Pavarotti, avvenuto il 29 aprile 1961 al Teatro Valli di Reggio Emilia nel ruolo di Rodolfo nella Bohème di Giacomo Puccini. In occasione di quest'anniversario, la Fondazione Luciano Pavarotti, in collaborazione con il Teatro Duse di Bologna, ha promosso la rassegna Musica Maestro!, quattro appuntamenti di musica e teatro in programma dal 31 agosto al 4 settembre nel parco della Casa Museo Luciano Pavarotti a Modena presentati da Nicoletta Mantovani, vedova dell'artista scomparso nel 2007.