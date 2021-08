1/14

L'edizione numero 48 di "The Cal" firmata dall'artista canadese rinuncia al nudo e trae ispirazione dalla strada, sinonimo di libertà. Il titolo "On the road" richiama il concetto. Dal backstage del Calendario Pirelli 2022 di Bryan Adams, foto di Alessandro Scotti

"On the Road", il calendario Pirelli 2022 a firma Bryan Adams. L'INTERVISTA