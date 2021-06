Calendario Pirelli 2022, Bryan Adams sarà il fotografo

Per l'edizione 2022 del Calendario Pirelli - che finalmente torna dopo lo stop di un anno causato dalla pandemia - il fotografo scelto è una mega star mondiale: sarà Bryan Adams! Il celebre cantautore, musicista e (anche) fotografo canadese firmerà il prossimo esemplare del calendario leggendario.



Lo ha annunciato attraverso i propri canali social l'artista stesso: “Sono orgoglioso di essere stato scelto come fotografo del Calendario Pirelli 2022. Unire la fotografia e la musica per ‘The Cal’ è molto emozionante e senza dubbio coinvolgerà persone straordinarie. Tra poche settimane inizierà lo shooting. Sono elettrizzato”.



La notizia segna il grande ritorno quindi di ben due leggende, Bryan Adams da un lato e "The Cal" dall'altro. Entrambi sono stati costretti a una pausa a causa dell'emergenza sanitaria del Covid, l'artista in quanto musicista (che quindi non ha potuto esibirsi per parecchi mesi) e il calendario perché ha dovuto sospendere la sua produzione lo scorso anno a causa della pandemia.

Quindi l'edizione del 2022 sarà un'edizione davvero storica. Non si tratta dell'unico anno in cui il mitico calendario ha registrato una sospensione (anche nel 1967 e poi dal 1975 al 1983 ci sono stati alcuni stop), tuttavia il calendario Pirelli del 2022 entrerà a pieno titolo della storia per essere il saluto alla rinascita e al ritorno alla normalità. Si spera...