Calendario Pirelli 2021, il set di Bryan Adams è a Los Angeles

E' ufficiale, il set fotografico scelto da Brian Adams per il Calendario Pirelli 2022 è Los Angeles. Sarà la città degli Angeli a fare da sfondo ai celebri scatti del calendario più atteso dell'anno dopo lo stop causato dalla pandemia ( GLI AGGIORNAMENTI ). Ancora una volta è il cantante e fotografo canadese, dal suo profilo Instagram, a dare un nuovo indizio. Ora non resta che scoprire chi saranno i protagonisti delle sue foto e tutto il resto, il portfolio dell'artista così come lo scenario di Hollywood, lascia immaginare che saranno delle star. Ma sui nomi nessuna fuga di notizia, bisognerà attendere di saperne di più.

tra fotografia e musica

approfondimento

Prima di Brian Adams, sono tanti gli autori che hanno fatto la storia del calendario più celebrato del pianeta, e tra questi ci sono alcuni dei più grandi fotografi al mondo, da Annie Leibovitz a Richard Avedon, da Mario Testino a Herb Ritts, da Bruce Weber a Helmut Newton, da Brian Duffy a Norman Parkinson, per citare i più noti al pubblico. Per il cantautore canadese (3 Academy Award, 5 nomination al Golden Globe e un Grammy Award), questa è una opportunità unica: “Sono orgoglioso di essere stato scelto come fotografo del Calendario Pirelli 2022. Unire la fotografia e la musica per ‘The Cal’ è molto emozionante e senza dubbio coinvolgerà persone straordinarie. Tra poche settimane inizierà lo shooting. Sono elettrizzato”: queste le parole di Adams dopo la notizia ufficiale del suo coinvolgimento.

Ricordiamo che la passione per la fotografia accompagna il musicista da sempre e tra le star che il suo obiettivo ha fotografato ci sono nomi che non hanno bisogno di presentazioni, Mick Jagger, John Boyega, Amy Winehouse, Naomi Campbell, per citare alcuni esempi.