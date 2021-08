Bob Dylan, un vinile con due versioni inedite di "Blind Willie McTell"

Ciò che differenzia le due versioni inedite di “Blind Willie McTell” dall’originale uscita nel 1991, è prima di tutto l’impianto interpretativo. Se nella canzone tradizionale risuonava infatti la voce essenziale di Dylan, accompagnata solo dai tasti di un pianoforte e dal pizzicato di corde di una chitarra (Mark Knopfler, ex frontman Dire Straits), gli inediti del nuovo vinile da sette pollici saranno ben più strumentali grazie all’aiuto di una vera band con la partecipazione di Bob Dylan e Mark Knopfler , insieme a Mick Taylor , Sly Dunbar e Robbie Shakespeare . Mentre la versione sul lato A del vinile sarà disponibile solo per questa uscita, l’inedito sul lato B del disco sarà invece contenuto anche in “ Springtime In New York: The Bootleg Series Vol. 16 (1980-1985) ”, il cofanetto di Bob Dylan in arrivo il prossimo 17 settembre.

Bob Dylan racconta “Blind Willie McTell”

È stato proprio in una sua recente intervista al magazine musicale Rolling Stone, che il cantautore statunitense Bob Dylan ha raccontato di più in merito al cofanetto che verrà pubblicato a metà settembre e che conterrà alcuni tra i suoi album di maggiore successo. “Spingtime in New York: The Bootleg Series Vol. 16 (1980-1985)” conterrà brani registrati direttamente dal periodo di Dylan definito post-Cristiano, in cui figurano per la loro bellezza di ascolto e musicalità, gli album “Shot of Love” (1981), “Infidels” (1983) e “Empire Burlesque” (1985) accanto a tutti quei singoli registrati durante i sound check live per il tour negli stadi europei e per il “Late Night With David Letterman”, tra il 1980 e 1984. Come raccontato dallo stesso Bob Dylan: “Il singolo “Blind Willie McTell” fu la prima vera traccia sulla quale si lavorò durante queste sessioni, ma l’ultima ad essere registrata circa un mese dopo”. Stando a quanto dichiarato da Third Man Records, il vinile in arrivo il 20 agosto con le due versioni inedite di “Blind Willie McTell” sarà disponibile per tutti i fan direttamente dallo shop online della celebre etichetta discografica.