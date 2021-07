Bob Dylan, concerto live streaming Shadow kingdom: cosa c'è da sapere

Tutto sul primo concerto dell'artista lontano a quasi due anni di distanza dall’ultimo live Condividi:

L'ultima volta in cui si è esibito era l'8 dicembre 2019, prima del Covid e della pausa più lunga dalla musica che si sia mai concesso, lui che è perennemente in tour, una leggenda infaticabile.

Bob Dylan (la sua storia) è tornato ad esibirsi e se la pandemia lo ha tenuto lontano dal pubblico e dal palco, un po' come è successo per gli altri colleghi, il menestrello di Duluth ha deciso di diffondere la sua musica usando una cassa più risonante: “Shadow kingdom” è una performance digitale accessibile da live streaming sulla piattaforma Veeps, spazio in cui già altri artisti hanno veicolato i loro contenuti musicali. Il live ha debuttato on demand con un ticket di 25 dollari. Una volta pagato l'accesso, lo show può essere rivisto nelle 48 ore successive.



Uno spettacolo nel regno delle ombre approfondimento Bob Dylan compie 80 anni, le copertine più belle dei suoi dischi. FOTO “Shadow kingdom”, letteralmente è “Il regno delle ombre”, un titolo che descrive un'esibizione filmata in bianco e nero, espediente che permette al musicista di ottenere un effetto intimo per i suoi brani, ancora una volta rivisitati in una forma inedita.

L'artista è il performer di un locale d'altri tempi, avvolto nel fumo delle sigarette di un pubblico di clienti vagamente distratti, tutti perfettamente abbigliati in giacca, cravatta e cappello. Con Dylan, una band i cui membri sono gli unici ad indossare una mascherina. L'atmosfera morbida e languida ricorda alcuni scenari messi in piedi nella filmografia di David Lynch ed è l'estetica accattivante il valore aggiunto di una performance che anche senza questa estrema cura visiva avrebbe avuto comunque le sue ragioni per entrare di diritto nelle esibizioni storiche dell'artista.

I fan, ma in generale tutti gli appassionati di musica - dal momento che quella di Bob Dylan (i migliori album) prescinde le preferenze dei singoli - hanno avuto mondo di apprezzare i classici del repertorio, anche quello degli inizi, riarrangiati secondo una musicalità più vicina al sound dell'ultimo disco “Rough and rowdy ways”, trentanovesimo album in studio, pubblicato lo scorso giugno.