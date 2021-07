Sangiovanni in concerto, le date del Summer Tour

Reduce dal doppio Disco di Platino per l’EP d’esordio “Sangiovanni” e la certificazione di album più venduto del 2021, ma soprattutto dopo il grande successo ottenuto con le date del “Mondo Sangio Live Tour 2022”, che sono andate letteralmente sold-out, Sangiovanni ha annunciato ai fan che è pronto ad esibirsi anche questa estate , in sette concerti che, dal 23 agosto al 15 settembre, lo porteranno con la sua musica, in alcune tra le location più prestigione di Italia. Si chiama “ Sangiovanni Summer Tour 2021 ” è sarà l’occasione per tutti i supporter dell’artista, di poter ascoltare, per la prima volta dal vivo, tutti i successi del suo primo album: dalle pluripremiate “Lady” e “Malibu”, fino ad “ Hype ”, “Guccy bag” e “Tutta la notte”.

Sangiovanni, le date del “Sangiovanni Summer Tour 2021”

approfondimento

Estate 2021, da "Malibu" a "Mille": i 10 tormentoni da cantare

Con la serata inaugurale del suo “Sangiovanni Summer Tour 2021”, Damian Giovanni Pietro (vero nome del cantante) salirà per la prima volta su un grande palco, dal fortunato esordio, lo scorso novembre 2020, come studente della scuola di canto e ballo più ambita di Italia, quella di “Amici di Maria de Filippi”. Sono ben sette gli appuntamenti finora in programma, che porteranno Sangiovanni in giro per le più belle città del nostro Paese. Si parte di 23 agosto dall’Oversound Festival di Lecce per arrivare il 15 settembre con una bellissima festa finale al Teatro Antico di Taormina.

Ecco tutte le date del “Sangiovanni Summer Tour 2021”

Lunedì 23 agosto 2021 - Lecce, Oversound Festival

- Lecce, Oversound Festival Giovedì 26 agosto 2021 - Palmanova, Piazza Grande

- Palmanova, Piazza Grande Lunedì 30 agosto 2021 - Lugano, Piazza Manzoni

- Lugano, Piazza Manzoni Giovedì 2 settembre 2021 - Brescia, Piazza della Loggia

- Brescia, Piazza della Loggia Venerdì 3 settembre 2021 - Genova, Arena del Mare

- Genova, Arena del Mare Martedì 7 settembre 2021 - Vicenza, Piazza dei Signori

- Vicenza, Piazza dei Signori Mercoledì 15 settembre 2021 - Taormina, Teatro Antico

Come comunicato direttamente dagli organizzatori delle serate del “Sangiovanni Summer Tour 2021” di Friends&Partner, i biglietti per gli spettacoli in programma, sono già disponibili sul sito ufficiale del circuito TicketOne e presso tutti i rivenditori locali autorizzati.