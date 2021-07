Umberto Tozzi in concerto a Nichelino: scaletta e info

Partirà questa sera, lunedì 5 luglio 2021, “Songs”, la speciale serie di concerti in acustico che Umberto Tozzi porterà in tour tra le maggiori città italiane. Prima tappa? Lo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO), dove Tozzi tornerà a incontrare dal vivo il suo pubblico per presentare vecchi e nuovi successi

”Sono felicissimo! Sembra un sogno poter immaginare di risalire su un palco e incontrare di nuovo le persone che saranno lì per assistere ad un tuo concerto” aveva dichiarato alcune settimane fa Umberto Tozzi , in occasione del concerto inaugurale del suo tour estivo “Songs” a Bellaria Igea Marina . È così che, una tra le voci simbolo della musica italiana, in Italia e nel mondo è pronta a replicare. Al via questa sera, lunedì 5 luglio 2021 , dallo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO), la ricca rassegna di concerti (saranno 9) che porteranno Tozzi in tour per tutto il Belpaese in uno show completamente rinnovato e dal sapore ben più intimo ed emozionante, visto che tutte le sue più celebri canzoni in scaletta, verranno interamente eseguite in versione acustica .

Alcune settimane fa, Umberto Tozzi si è espresso con queste parole, circa la ripresa del tour “Songs” che lo porterà con la sua musica in giro per l’Italia, specie dopo l’intenso stop vissuto a seguito della pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ): ”Sono felicissimo! La riapertura dei concerti e dei luoghi di cultura vuol dire finalmente ridare ossigeno a tutti gli operatori dello spettacolo che per questo lunghissimo periodo hanno sofferto in silenzio, dimenticati e senza nessun sostegno economico”, ha ricordato il cantante, “sembra un sogno poter immaginare di risalire su un palco e incontrare di nuovo le persone che saranno lì per assistere ad un tuo concerto. Mi auguro che sia per me che per i miei colleghi possa essere l’inizio di un ritorno al più presto alla normalità e la fine di un lunghissimo incubo”.

Umberto Tozzi live dallo Stupinigi Sonic Park di Nichelino

Per la prima volta in carriera, Umberto Tozzi sarà in tournée nelle maggiori città italiane, con uno show interamente in acustico, sulle note delle sue più famose hit e di canzoni ben più di nicchia, conosciute e apprezzate dai veri appassionati. La location scelta per la serata inaugurale di lunedì 5 luglio 2021 è quella della Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino (TO), Patrimonio dell’Unesco, che nel suo spazioso Cortile d’Onore, presenterà la versione “Limited Edition” dello Stupinigi Sonic Park. Torna dopo due anni di stop, uno dei festival estivi più amati di sempre, con ben sedici appuntamenti dal vivo che renderanno la kermesse un’occasione unica di incontro tra musica, abitanti e turisti. Con ingressi contingentati e ridotti al numero di 1000 presenze, lo Stupinigi Sonic Park ascolterà quest’anno non solo Umberto Tozzi, ma anche Marco Masini (che ha inaugurato la rassegna lo scorso 1 luglio), Venerus (01/07), Antonello Venditti (02/07), Nek (08/07), Emma (09/07 e 10/07), Fabrizio Moro (12/07), Calibro 35 (13/07), Robben Ford and Bill Evans (14/07), Max Pezzali (16/07 e 17/07), Ben Harper (18/07), Gigi D'Alessio (19/07), Gianna Nannini (20/07), Levante (22/07), Franco 126 (24/07) e Psicologi (25/07).

Umberto Tozzi, la scaletta di “Songs” allo Stupinigi Sonic Park

Sulla scia della prima esibizione a Bellaria Igea Marina, lo scorso 5 giugno, il concerto di Umberto Tozzi in programma per questa sera, lunedì 5 luglio allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO), sarà uno show interamente in acustico, solo chitarra, piano e voce. Sarà l’opportunità, per il pubblico che finalmente torna dal vivo, di ascoltare non solo grandi successi, ma anche brani più di nicchia del celebre cantante torinese, rivisitati per l’occasione in una chiave ben più intima ed emozionale. Ecco a grandi linee la scaletta dei brani che Umberto Tozzi porterà a Nichelino: