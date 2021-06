Umberto Tozzi in concerto a Bellaria Igea Marina: scaletta e info

Queste le parole del cantante nato a Torino, che si è detto entusiasta di tornare a suonare live davanti al pubblico di appassionati, specie dopo questo lungo periodo di stop a causa della pandemia di Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), che ha travolto l’Italia e il mondo intero. ”Sono felicissimo! La riapertura dei concerti e dei luoghi di cultura vuol dire finalmente ridare ossigeno a tutti gli operatori dello spettacolo che per questo lunghissimo periodo hanno sofferto in silenzio, dimenticati e senza nessun sostegno economico”, ha ricordato Tozzi, “sembra un sogno poter immaginare di risalire su un palco e incontrare di nuovo le persone che saranno lì per assistere ad un tuo concerto. Mi auguro che sia per me che per i miei colleghi possa essere l’inizio di un ritorno al più presto alla normalità e la fine di un lunghissimo incubo”.

La scaletta del concerto di Umberto Tozzi a Bellaria Igea Marina

Il concerto di Umberto Tozzi in programma per la sera del 5 giugno a Bellaria Igea Marina, così come tutta la rassegna “Songs” che l’artista porterà in tour in tutta Italia, sarà per il cantante un nuovo traguardo della sua carriera. Tozzi si esibirà infatti per la prima volta in una serie di show interamente in acustico, solo chitarra, piano e voce. Ma c’è di più: per il pubblico che finalmente torna dal vivo, ci sarà così la possibilità di ascoltare non solo grandi successi, ma anche brani più di nicchia del celebre cantante torinese, che saranno completamente rivisitati per l’occasione, in una chiave ben più intima.

Una scaletta, quella del concerto di Umberto Tozzi in Romagna, che con ogni probabilità non si discosterà più di tanto da quella del suo ultimo concerto: