Michele Bravi in concerto, live piano e voce: date e info tour 2021

Il cantautore annuncia un piccolo tour per l’estate. Tutti i concerti saranno live piano e voce e in location davvero particolari

A pochi giorni dall’uscita di “Falene” nuovo singolo di Michele Bravi in collaborazione con la band britannica Sophie and The Giants, il cantautore ha annunciato un tour estivo live piano e voce in location davvero particolari. Una serie di date che faranno da anteprima al tour invernale e che avranno due caratteristiche peculiari: intimità e suono, così come scritto dallo stesso Michele Bravi su Instagram. “Un grazie a chi deciderà di sostenere il mondo dello spettacolo tornando a cantare nel pubblico. Io e tutto il mio team siamo molto grati ed emozionati per questa possibilità”, con queste parole ha salutato tutti i suoi followers.