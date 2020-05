Michele Bravi, esce il video di "La vita breve dei coriandoli"

Presentato durante il programma “Amici Speciali” (I CANTANTI IN GARA), “La vita breve dei coriandoli” (TESTO) è il nuovo singolo di Michele Bravi. Il brano è il primo estratto dall’album “La Geografia del Buio” che arriverà nei prossimi mesi. Fin dai primi giorni dall’uscita, la canzone ha riscontrato un notevole successo di critica anche grazie alla splendida ed emozionante esibizione live avvenuta in tv. “La vita breve dei coriandoli” è stata scritta da Giuseppe Anastasi, Michele Bravi, Francesco Catitti, Federica Abbate e Cheope e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti. Ciò che colpisce l’ascoltatore, oltre alla poetica del testo, è l’interpretazione di Michele Bravi che esordisce con la voce rotta di chi per molto tempo ha vissuto nel silenzio. Nella canzone l’artista racconta il proprio percorso attraverso il buio che lo circondava e di come poi, grazie all'amore, sia riuscito a riscoprire la bellezza delle piccole cose, spesso racchiusa nelle fragilità.

Il video di “La vita breve dei coriandoli”

È lo stesso Michele Bravi a sottolineare quanto sia importante per lui condividere la bellezza delle cose, raccontare e raccontarsi. Con un post su Instagram ha anche spiegato che è ancora impossibile prevedere una data di uscita per “La Geografia del Buio”, il suo nuovo album, previsto inizialmente il 20 marzo 2020 e rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Nel frattempo Michele Bravi ha annunciato l’uscita del video di “La vita breve dei coriandoli”. Un visual sperimentale dove per tutta la durata della canzone c’è in primo piano l’occhio dell’artista. Un’anticipazione particolare e raffinata che rispecchia pienamente la profondità del brano. Il ritorno di Michele Bravi era stato anticipato da una serie di concerti tenuti a fine ottobre. In quell’occasione si era esibito al Teatro San Babila di Milano conquistando anche Cesare Cremonini per la sua interpretazione di “Nessuno vuole essere Robin”. Lo stesso Michele Bravi ha risposto commentando il post dedicato a lui e ringraziando Cesare Cremonini per la sua musica.