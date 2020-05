“La Vita Breve dei Coriandoli” è il nuovo singolo di Michele Bravi che anticipa l’album “La Geografia Del Buio”, posticipato a causa della pandemia Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) e previsto per il mese di marzo. Non si conosce ancora la data d’uscita dell’ultimo progetto discografico di Michele Bravi ma ora è possibile ascoltare il primo estratto scritto da Giuseppe Anastasi, Michele Bravi, Francesco Catitti, Federica Abbate, Cheope e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti. “La Vita Breve dei Coriandoli” racconta la rinascita vissuta da Michele Bravi dopo un periodo buio. Una fase complicata della sua vita che è riuscito a superare solo grazie all’amore e alla bellezza delle piccole cose, infatti il brano insegna a reagire alle difficoltà della vita. “La Vita Breve dei Coriandoli” era stata presentata da Michele Bravi nei quattro live sold out tenuti ad ottobre. Questo il messaggio lasciato sui social per presentare la canzone: “Da venerdì 15 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali ‘La vita breve dei coriandoli’, canzone che anticipa l’album ‘La geografia del buio’. Vista la situazione attuale, non è ancora possibile prevedere una data di uscita del disco ma ci tenevo a condividere, in questo momento, un brano che racconta come la bellezza delle cose si nasconda nelle crepe della fragilità”.