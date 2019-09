Michele Bravi, tre sold out per il vincitore di X Factor

Un successo incredibile per Michele Bravi! A pochi giorni dall’apertura delle vendite, il giovane artista, voce tra le più interessanti del pop attuale, registra il sold out anche per la terza data annunciata dell’emozionante live piano e voce in cui si esibirà venerdì 18 ottobre, presso il Teatro San Babila di Milano. L’esibizione si aggiunge a quelle di sabato 19 e domenica 20 ottobre, che hanno registrato il tutto esaurito a poche ore dalla messa in vendita dei biglietti.



Michele si appassiona alla musica da giovanissimo, canta nel coro dei bambini di Città di Castello, studia chitarra e pianoforte. Poco più che maggiorenne, partecipa e si aggiudica la vittoria della 7° edizione di X Factor con il brano “La vita e la felicità”, scritta da Tiziano Ferro. Nel 2014 pubblica l'album “A passi piccoli” in cui figurano come autori grandi artisti come Giorgia, Luca Carboni, Federico Zampaglione, Tiziano Ferro e anche James Blunt. Dopo 3 anni di intenso lavoro, in cui Michele affronta un “viaggio in costruzione” grazie al proprio canale YouTube, nel quale si racconta e stabilisce un rapporto diretto con i fan nel 2017, esce “Anime di Carta”, un lavoro introspettivo che rispecchia tutta l’ecletticità dell’artista. Il disco è sostanzialmente la storia di un rapporto, soffermandosi a riflettere, in particolare, sui postumi più dolorosi della fine di una relazione. A febbraio 2017 calca il palco dell’Ariston portando “Il Diario degli Errori”, che si classifica quarto e ottiene la certificazione di doppio disco di platino. Nei mesi successivi Michele pubblica anche “Solo Per Un Po’”, con cui si è aggiudicato il premio Best Performance ai Tim Mtv Music Awards 2017, e “Diamanti”, e intraprende un tour che lo porta a incontrare i fan di tutt’Italia. Nel maggio del 2018 collabora con Gué Pequeno al singolo di Elodie “Nero Bali”. Il brano, certificato doppio disco di platino, ha collezionato quasi 30 milioni di stream su Spotify e oltre 34 milioni di visualizzazioni su Youtube, posizionandosi nelle Top 10 stilate da FIMI/GjK, Spotify, Apple Music e airplay EarOne e confermandosi come una delle hit estive più trasmesse, ballate e apprezzate della scorsa estate. Il 23 ottobre 2018 Michele dà un’ulteriore prova del suo talento pubblicando “Nella vita degli altri”, il suo primo libro e da lui stesso definito come “una canzone che dura 126 pagine e che si legge ad alta voce”.