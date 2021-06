Michele Bravi, il nuovo singolo è "Falene" con Sophie and The Giants

Nelle scorse ore, Michele Bravi e la band britannica dei Sophie and The Giants, hanno annunciato al loro pubblico social l’arrivo di una collaborazione speciale. Il prossimo 18 giugno uscirà in radio e su tutte le piattafore di streaming musicale il nuovo singolo “Falene”

È una collaborazione che nessuno si aspettava e che porta immediatamente la musica italiana in una dimensione ben più internazionale. Michele Bravi e la band britannica dei Sophie and The Giants , hanno annuciato nelle scorse ore, tramite i loro profili social, l’arrivo di “ Falene ”, il duetto speciale che potremo ascoltare in radio e su tutte le piattaforme di streaming musicale dal prossimo venerdì 18 giugno.

Il nuovo inedito di Michele Bravi

Il 27enne cantante perugino, che il pubblico ha potuto conoscere e apprezzare fin dalla sua partecipazione e vittoria alla settima edizione del talent show di Sky Uno “X-Factor”, si prepara così ad un nuovo passo avanti nella sua carriera, provando a eliminare sempre più quelle barriere che lo dividono da un mercato ben più internazionale.

Del suo nuovo singolo “Falene”, in uscita il prossimo 18 giugno, si conosce ancora ben poco se non la sua cover ufficiale appena condivisa sui social e la collaborazione d’eccellenza con uno dei collettivi più apprezzati del momento in tutta Europa. Forti delle loro sonorità catchy che strizzano l’occhio alla musica italiana dei vecchi anni ’70, i Sophie and The Giants esplorano il mondo dell’elettropop e dell’indie pop con grande maestria. Capitananti dalla loro voce e leader Sophie Scott, con Antonia Pooles (basso), Toby Holmes (chitarra) e Chris Hill (batteria), i Sophie and The Giants sono nati ufficialmente nel 2015 e saliti alla ribalta nel nostro Paese proprio la scorsa estate con la hit “Hypnotized”, incisa in compagnia del Dj e produttore tedesco Purple Disco Machine.

Un post, quello condiviso da Michele e dai membri della band, che rappresenta la foto di una schiena nuda, molto probabilmente quella dello stesso cantante italiano e che è diventato in poco tempo virale, scatenando un misto di gioia e curiosità nei fan, raccogliendo una pioggia di like e commenti, tra cui quelli di molti personaggi famosi come i colleghi Elodie, Federica Abbate e Matteo Romano, Chiara Galiazzo e molti altri ancora.