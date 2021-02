Michele Bravi in concerto, le date del tour 2021

Il cantautore festeggia il primo posto in classifica di “La Geografia del Buio” annunciando il suo nuovo tour in programma a novembre e dicembre Condividi:

Nove date tra novembre e dicembre 2021 per presentare “La Geografia del Buio”, il suo nuovo album pubblicato dopo una lunga pausa. Michele Bravi ha annunciato il suo tour pochi giorni prima di scoprire che il suo nuovo progetto discografico ha conquistato subito la vetta della classifica degli album più venduti in Italia. Un grande riscontro per il cantautore che da quasi un anno era pronto a pubblicare il suo disco, anticipato da “La vita breve dei coriandoli” (TESTO - VIDEO) e dal secondo singolo “Mantieni il bacio”. Il tour avrà come location piccoli teatri e locali intimi per presentare al meglio quello che è a tutti gli effetti un concept album composto da dieci tracce scritte con Cheope, Federica Abbate, Francesco "Katoo" Catitti e con la partecipazione del compositore e pianista Andrea Manzoni. Lo stesso Michele Bravi ha parlato della nascita dell’album a Sky TG24: “È una grande riflessione sul dolore ed esiste da tanto tempo, era già pronto un anno fa”.

Il tour nel 2021 di Michele Bravi approfondimento Michele Bravi, in uscita il nuovo album La geografia del buio Sui social ha invece presentato il tour con un lungo messaggio per i fan. “Annunciare un tour nella parentesi più incerta del nostro mondo è un modo per cercare di ricostruire la normalità nel buio che stiamo attraversando”, ha scritto Michele Bravi. Il post prosegue parlando della necessità di ripartire e della nostalgia dei live: “Il mondo dello spettacolo deve poter comunicare una ripartenza. Lo dico come performer ma anche come spettatore. Mi manca sedermi tra le poltrone rosse di un teatro e condividere la visione creativa del mondo del palcoscenico. Mi manca poter gratificare la squadra di professionisti che c’è dietro ad uno spettacolo, gli stessi che respirano gli applausi nascosti nel buio delle quinte”. Il messaggio si conclude con speranza: “Io spero con tutto me stesso che questo Tour si realizzi in una nuova normalità che costruiremo durante l’anno. Annunciare questi concerti non è una celebrazione del disco ma un segnale per chi fa musica dal vivo. C’è bisogno di spettacoli e sarà un onore potermi esibire per chi avrà voglia di sostenere la musica”. Queste le date del tour di Michele Bravi: 9 novembre 2021 Parma, Campus Industry Music

14 novembre 2021 Milano, Fabrique

18 novembre 2021 Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

21 novembre 2021 Padova, Hall

24 novembre 2021 Firenze, Viper Theatre

27 novembre 2021 Bologna, Locomotiv Club

4 dicembre 2021 Roma, Teatro Centrale

7 dicembre 2021 Pozzuoli (NA), Duel Beat

11 dicembre 2021 Modugno (BA), Demodè I biglietti sono disponibili da lunedì 8 febbraio 2021 su TicketOne e presso tutti i rivenditori autorizzati.