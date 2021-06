Coma Cose in concerto a Bologna: scaletta e info

Come tanti altri artisti del nostro variegato panorama musicale stanno lentamente tornando a fare, anche il duo milanese dei Coma_Cose, formato da Fausto e California, è pronto a tornare live. E questa volta, dato il grande successo ottenuto con l’esperienza sanremese di “Fiamme negli occhi”, lo faranno davvero in grande, visto che diverse date del tour in arrivo sono già sold-out.

Un’occasione, quella di sabato 12 giugno all’Arena Puccini di Bologna, per inaugurare il tanto atteso “Nostralgia Tour”, ma anche per esibirsi per la prima volta live, nella presentazione dei brani ufficiali dell’ultimo disco “Nostralgia”, uscito lo scorso 16 aprile.

Per Fausto e California si tratta di un ritorno alla dimensione live molto sentito, non solo per il brusco stop che il mondo dei concerti ha subìto a causa della pandemia, ma anche per ridare sollievo a tutte quelle maestranze da troppo tempo ferme per questo stesso motivo.