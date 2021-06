11/12 Immagine tratta dal profilo Instagram @palazzofarnesecaprarola

Tutti gli eventi in programma dal 29 giugno al 4 luglio a Caprarola, si svolgeranno in presenza, dietro obbligo di prenotazione per il pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti in materia di lotta al Coronavirus. Gli enti organizzatori informano inoltre sulla messa in vendita dei biglietti che verrà presto comunicata.

L’account Instagram ufficiale del Palazzo Farnese