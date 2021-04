Ligabue, Pelù e Gianna Nannini firmano le t-shirt BIG4BIP

Tre stelle del rock si sono unite a sostegno dell’APS Bauli in Piazza – We Make Events Italia firmando t-shirt, felpe e shopper con celebri frasi tratte dai loro grandi successi

L’ APS Bauli in Piazza – We Make Events Italia ha l’organizzato l’evento che ha interessato piazza Duomo a Milano il 10 ottobre . A distanza di circa sei mesi e in attesa della manifestazione nazionale in programma il 17 aprile a Roma, alcuni celebri nomi della musica si sono uniti per realizzare t-shirt a sostegno della causa.

Piero Pelù, il messaggio su Instagram

L’iniziativa è stata rilanciata anche da Piero Pelù (FOTO) sul suo profilo Instagram che conta più di 160.000 follower. Il rocker ha condiviso la foto di uno dei prodotti in vendita scrivendo: “Il ricavato dalla vendita andrà a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, che sono senza lavoro e senza prospettive da ormai più di un anno, e che per questo torneranno in piazza sabato 17 aprile in Piazza del Popolo a Roma”.

In seguito, Piero Perù, classe 1962, ha aggiunto: “Nella speranza di riuscire a saltare fuori da questo buio, che tutto riparta al più presto e che non ci sia più bisogno di iniziative come questa”.