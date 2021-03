Ligabue presenta Ora e allora, tutti gli album in edicola

Per la prima volta, tutti gli album del rocker italiano saranno disponibili in un maxicofanetto. In edicola ogni settimana dal 30 aprile al 31 agosto, la raccolta contiene anche interviste e contenuti inediti sul cantante e il backstage dei suoi concerti

Come ha annunciato lo stesso cantante sui suoi canali social e sul sito Internet ufficiale, il cofanetto da collezione ripercorrerà tutte le sue tappe discografiche e della straordinaria carriera come musicista.

Ci saranno 15 CD, 3 CD doppi, un CD triplo, 3 CD+DVD e un DVD ai quali si aggiungeranno poi contenuti esclusivi tra cui un libretto arricchito da foto e interviste inedite che raccontano la storia del disco, come è stato composto e le principali frasi che sono state di ispirazione al cantante. Il primo album “Ligabue”, in uscita il 30 marzo, sarà poi accompagnato da un box per la raccolta dell’intera discografia.

In “Ora è allora” ci sarà proprio tutto di Ligabue. Non solo gli album in studio, ma anche le più belle tracce live e tutte le colonne sonore incise per il cinema. Saranno raccontanti i magnifici eventi di Radiofreccia, Da zero a dieci e Made in Italy.