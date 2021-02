Ligabue, il nuovo singolo è "Mi ci pulisco il cuore": il testo

“ Mi ci pulisco il cuore ” è il nuovo singolo estratto dall’album “ 7 ” di Luciano Ligabue . Un brano al quale il cantante ha detto d’essere particolarmente legato. È un vero e proprio viaggio altalenante, impreziosito da tre assoli di chitarra. Si caratterizza però per un mix sapiente di ritmo e scrittura.

Se il ritornello è trascinante, infatti, non è possibile evitare di lasciarsi trasportare altrove dalle strofe dal significato più profondo. Una canzone il cui senso ultimo si lega alla necessità umana di combattere le proprie paure, l’angoscia che spesso ci attanaglia e la fame di potere. Le armi che abbiamo contro tutto questo, spiega Ligabue nel suo brano, sono le bellezze del mondo e l’amore.

Una battaglia che viene intrapresa in maniera del tutto personale, che si conclude, nel migliore dei casi, con una totale rinascita, che conduce al ritrovato significato nel mondo che ci circonda. Un intero album ricco di significati profondi e ben radicati nell’animo del cantante: “Il numero 7 mi è stato segnalato da un paio di numerologhe un po’ di tempo fa. Mi è stato detto che sono un 7 vagante. Il mio nome è composto da sette lettere, così come il mio cognome. Sono nato il 13/3, che fa sette, del 1960 che fa sette. San Luciano è il sette gennaio e il primo concerto è dell’87. Il primo stadio nel ’97. La mia traccia più famosa è ‘Certe notti’, la numero sette del disco ‘Buon compleanno Elvis’. Da quando me lo hanno segnalato, ci gioco un po’ su”.