Pistoia Blues Festival: i concerti in programma nell'estate 2021

Torna la musica dal vivo a Pistoia dall'8 al 15 Luglio con la rassegna estiva “Storytellers, Suoni D'autore” . Piazza Duomo ospiterà otto concerti con i nomi più rappresentativi del panorama musicale e cantautorale nostrano, da De Gregori a Ghemon passando per Subsonica, Fulminacci e molti altri. La rassegna che anima le notti estive di Pistoia da oltre quarant'anni , quest'anno si svolgerà in forma ridotta rispetto alle precedenti edizioni ma gli organizzatori restano in attesa di nuove disposizioni da Roma.

L'edizione 2021 “Storytellers, Suoni D'autore” è fortemente rivolta al cantautorato. Ad aprire la rassegna ci sarà Fulminacci , cantautore eclettico e schietto, con un live l'8 Luglio, il 9 Luglio toccherà al rock elettronico dei Subsonica con uno show inedito che prevede anche brani riarrangiati e più in linea con la formula dei concerti con posti a sedere previsti per questa stagione. Il 10 Luglio è il turno di Motta e Lucio Corsi, voci toscane del rock ispirato, Ghemon sarà protagonista il 10 Luglio col suo sound caldo e coinvolgente.

Concerti all'aperto con posti a sedere e obbligo di mascherina

Un'edizione che fa il pieno di musica italiana e che per quest'anno fa a meno dei grandi nomi internazionali, tradizionalmente presenti nell'estate musicale di Pistoia. Per questa stagione gli organizzatori hanno provveduto ad una rassegna con una platea di posti a sedere per una capienza prevista di non più di mille persone in piazza con distanza assicurata. Per il pubblico è previsto l'obbligo di mascherina da indossare per tutta la durata del live.

In attesa dei concerti di Luglio 2021, c'è già una data per l'edizione del Pistoia Blues Festival 2022 che ospiterà la tappa italiana del “40 Years of Hits Tour” dei Simple Minds, riprogrammato per il 15 Luglio 2022. I biglietti sono disponibili a partire dal 20 Maggio su TicketOne e Ticketmaster.