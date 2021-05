Diodato: il testo di "L'uomo dietro il campione", la canzone su Baggio

Il cantautore Antonio Diodato è l’autore della canzone “L’uomo dietro il campione”, scelta come colonna sonora del film “Il Divin Codino” dedicato a Roberto Baggio

È di Antonio Diodato il brano “L’uomo dietro il campione”, uscito oggi su tutte le piattaforme di streaming e in radio, che racconta attraverso la musica la storia del mito del pallone Roberto Baggio. La canzone è stata scelta per diventare la colonna sonora del film “Il Divin Codino”, in arrivo il prossimo 26 maggio su Netflix. Il lungometraggio ripercorre la carriera sportiva del campione di calcio, dagli inizi fino al famoso rigore della Finale di Coppa del Mondo 1994, tra Italia e Brasile.