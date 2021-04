Ultimo, pubblicato il videoclip di Buongiorno vita

Come dimostra il testo, e riconferma il video, “Buongiorno vita” è una ballata dolce ed emozionante, ma al tempo stesso ricca di forza, che invita l’ascoltatore ad apprezzare le piccole cose che la vita ha da offirci e la voglia di non dimenticare mai quelli che sono i propri sogni e chi si è, anzi lottare sempre per raggiungerli.

Il videoclip ufficiale di “ Buongiorno vita ”, il nuovo ed emozionante brano di Ultimo, è uscito lo scorso lunedì 26 aprile , sulla piattaforma di contenuti YouTube e in poche ore è volato in tendenza. Nel cortometraggio, diretto dal collettivo di giovani YouNuts! , Ultimo ha dimostrato di voler portare ancora una volta in scena il grande cinema italiano, che ora vive momenti di difficoltà a causa della pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Se per “Tutto questo sei tu”, c’erano Edoardo Leo e Vittoria Puccini, e “22 settembre” era magistralmente interpretato da Ludovica Martino e Marco Giallini, in “Buongiorno vita” ritroviamo il cameo di Stefano Fresi e Camilla Filippi .

Queste le sue parole: “Qui giravamo Buongiorno vita...è una di quelle canzoni che si scrivono per “necessità”. Ti svegli e senti il bisogno di urlare che pure se il caldo non lo senti è perché è già dentro di te. Sono partito da questo concetto e poi ho ripensato al periodo assurdo che il mondo sta vivendo. Così mi è venuto spontaneo chiedere alla vita: “Buongiorno, io sono pronto...passi per di qua?””.

“Buongiorno vita”: il videoclip

Ultimo, il concerto in streaming live dal Colosseo di Roma

Nel videoclip Stefano Fresi è un insegnante con la vita che ognuno desidera: una casa, un bellissimo lavoro e un gatto come amico. Ma, come cantano i versi che raccolgono queste scene, l’uomo non sembra del tutto felice, e sente di non vivere la sua vita come vorrebbe: “Buongiorno vita/che mi stai aspettando/ho tutto pronto passi per di qua?/su dai non vedi che mi sto perdendo/non è normale pure alla mia età/voglio sentirti dammi una risposta/che poi la sento e arriva dentro me/per te che vita io sto resistendo…”. Solo con la psicoterapia e l’incontro di una collega (Camilla Filippi), l’insegnante interpretato da Fresi riuscirà a farsi avanti e non arrendersi. La storia raccontata è quella dei semplici momenti di felicità passati con le persone più care; una cena, uno sguardo, e tutti quei gesti che, troppo presi dalla fretta della vita, non riusciamo ad apprezzare, ai quali invece dovremmo imparare a dare la priorità.

Ultimo ha presentato “Buongiorno vita” lo scorso giovedì 22 aprile, in un piccolo concerto di quaranta minuti che si è tenuto nella meravigliosa cornice del Colosseo romano. L’evento, prodotto da Vivo Concerti, si è svolto interamente in streaming e nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, in onda sul canale web LIVENow. Come avvisano gli organizzatori, dati anche i problemi tecnici di cui lo show è stato protagonista, il video in differita continuerà a essere disponibile fino al prossimo 7 maggio.