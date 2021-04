Caparezza in concerto, tutte le date del tour 2022

Per tutte le informazioni relative alle date del tour si può visitare il sito ufficiale caparezza.com.

Al momento le date dei concerti restano confermate ma potrebbero subire modifiche e variazioni in base all’andamento dell’emergenza sanitaria in corso ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

“Exuvia”, il nuovo album di Caparezza

“Exuvia” è il nuovo album di Caparezza in uscita il prossimo 7 maggio, anticipato dal singolo omonimo e da “La Scelta”, in radio dal 16 aprile e su tutte le piattaforme digitali.

Parlando di questo nuovo lavoro, l’artista ha detto che uno dei temi ricorrenti del disco sarà la stasi e il “non luogo”, un chiaro riferimento a quest’ultimo anno di pandemia che ha letteralmente fermato il mondo della musica e non solo.

Per venire fuori da questa staticità, l’unico modo per Caparezza è prendere una decisione e scegliere, di fronte a un bivio, quale strada percorrere.

A sorvegliare questo bivio ci sono due guardiani: Beethoven e Mark Hollis dei Talk Talk, scomparso di recente e molto apprezzato da Caparezza.

Il primo è lo storico musicista che ha continuato a comporre musica fino al giorno della morte e rappresenta la consacrazione all’arte e l’ostinazione che porta gli artisti a perseguire la strada della musica nonostante tutte le avversità. Il secondo guardiano, invece, rappresenta tutto il contrario. Un personaggio che cerca di dissuadere il cantante dal perseguire nella sua carriera per dedicarsi alla sua vita privata. “La Scelta” nasce con questi presupposti.

Due strade e due figure di riferimento che cercano in qualche modo di tentare e guidare Caparezza verso la scelta che, per loro e per il loro modo di concepire l’arte, sembra più giusta e sensata.

Ma la scelta finale in tutto questo spetta all’artista stesso che dovrà decidere verso quale direzione muoversi e come affrontare tutto ciò che ne deriverà.

Il singolo, come già detto, è disponibile dal 16 aprile e ha anticipato l’uscita del nuovo disco, disponibile dal 7 maggio in formato digitale, CD e LP.

“Exuvia” conterrà 14 brani scritti, composti, prodotti da Caparezza e mixati da Chris Lord-Alge.