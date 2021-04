Exuvia, il videoclip del brano che segna il ritorno di Caparezza

È uscito a sorpresa il singolo che anticipa l’omonimo album. Atteso per il 7 maggio assieme all’altrettanto atteso ritorno in veste live dell’artista, previsto per febbraio 2022 nei principali palasport italiani, Exuvia è l'ottavo disco in studio del celebre rapper di Molfetta

Exuvia: le parole di Caparezza sul disco



L’annuncio dell’uscita e i dettagli dell’ottavo album in studio del rapper di Molfetta arrivano direttamente da lui, postati poche ore fa sulla sua pagina ufficiale di Facebook.



“Sono felice di annunciarvi che il 7 maggio 2021 pubblicherò il mio nuovo album: Exuvia”, così esordisce Caparezza, aggiungendo la spiegazione di questo nome poco conosciuto.



“L’exuvia, in sintesi, è ciò rimane del corpo di alcuni insetti dopo aver sviluppato un cambiamento formale. Un calco perfetto, talmente preciso nei dettagli da sembrare una scultura, una specie di custodia trasparente che un tempo ospitava la vita e che ora se ne sta lì, immobile, simulacro di una fase ormai superata. Sulla copertina c’è un simbolo che rappresenta il passaggio da una condizione attuale (cerchio grande) a una futura (cerchio piccolo) attraverso una serie di spirali (simbolo di morte e rinascita in gran parte delle culture). La mia EXUVIA è dunque un personale rito di passaggio in 14 brani, il percorso di un fuggiasco che evade dalla prigionia dei tempi andati per lasciarsi inghiottire da una selva in cui far perdere le proprie tracce. Ho speso davvero tutte le mie energie per poter uscire dalla mia EXUVIA ma di questo parlerò a tempo debito”.



Come sempre, Caparezza ci fa imparare qualcosa di nuovo, come se fosse un missionario di un’ipotetica Accademia della Crusca musicale… Lui e il suo collega Frankie hi-nrg sono tra i massimi esponenti della canzone italiana non scevra di lessico ricercato. Ascoltare Caparezza vuol dire tuffarsi in una terminologia e in giochi di parole che vanno ben oltre alle trite e ritrite rime baciate “cuore e amore”...



Il disco Exuvia di Caparezza è già in pre-ordine sul sito web ufficiale dell’artista e sarà disponibile in duplice veste, in CD e in LP.