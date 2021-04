Annalisa in tour, i concerti del Nuda10Club: info e date

Nel frattempo, le prevendite per i nuovi concerti sono disponibili dalle ore 12.00 di martedì 13 aprile 2021 su Ticketone e Vivaticket , mentre lo saranno da martedì 20 aprile in tutti i punti vendita . I biglietti precedentemente acquistati per il live milanese, rimangono validi anche per la nuova data.

Nuda10: il nuovo album di Annalisa

“Nuda 10” è il titolo del nuovo album di Annalisa Scarrone, un’edizione deluxe che arriva dopo la partecipazione alla kermesse sanremese con il singolo, campione di stream, “Dieci”.

Alla domanda sul perché del titolo dell’album, la cantante ligure ha risposto che, questa volta, il numero dieci è un po’ come un portafortuna. Dieci sono gli anni di carriera della cantante dal suo esordio nel talent show di “Amici di Maria de Filippi”, così come “Dieci” è il titolo del brano portato al Festival. L’album è il naturale cerchio che si chiude, ma che nasconde al suo interno anche qualcosa di più. Con il progetto “Nuda”, Annalisa di mette davvero in mostra per come è, nella sua assoluta trasparenza. Cerca di togliersi di dosso un passato che l’ha catalogata come “fredda”, per esplorare nuovi lati di sé e nuovi orizzonti musicali. Nell’edizione speciale di “Nuda10”, le tracce sono 20, tra brani inediti, riedizioni di alcune sue celebri canzoni (come il bellissimo duetto con Michele Bravi in “Il mondo prima di te”) ed emozionanti cover, come quella del classico “La musica è finita” di Ornella Vanoni.