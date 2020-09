Annalisa spiega il significato del nuovo singolo "Tsunami"

ANNALISA SPIEGA IL SIGNIFICATO DI “TSUNAMI”

La cantante, terza al Festival di Sanremo 2018 con “Il mondo prima di te”, ha raccontato le origini del brano tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Questa canzone - intensa e importante - nasce da una pagina di diario, che poi ho adattato a canzone, in studio. Sono frasi che mi ero appuntata una notte in cui non riuscivo a dormire proprio perché continuavano a ronzarmi dentro. Le voci sono intorno e nella testa. A volte ti pervadono. E scrivere è sempre stato in me un tentativo di dargli pace e mettere ordine scavando per chiedersi cosa sono davvero per ognuno di noi la vita, l'amore, la libertà. Senza dar ascolto ad altri”.