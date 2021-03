Sanremo 2021, Davide Shorty e Wrongonyou in finale Nuove Proposte

Davide Sciortino, in arte Davide Shorty, è un giovane artista non sconosciuto al grande pubblico. Ha infatti calcato il palco di X-Factor nel 2015, guidato da Elio degli Elio e le Storie Tese. Ha ottenuto il terzo posto nel celebre talent, per poi proseguire la propria crescita artistica.

Chi è Wrongonyou

Marco Zitelli, in arte Wrongonyou, è un cantautore trentenne romano. Vanta alle proprie spalle un ricco percorso artistico. Ha dato il via al proprio percorso musicale con un mix di celebri cover e brani inediti, pubblicato sulla piattaforma SoundCloud. Ha iniziato, così, a farsi notare, volando a Oxford per registrare alcuni brani in uno studio di registrazione.

Ha esperienza internazionale, ottenuta grazie a singoli concerti e tour. Basti pensare al Revelation Tour di Mika. Candidato ai Nastri d’Argento per la miglior canzone originale grazie al film “Il Premio”, con Alessandro Gassmann. È atteso il 12 marzo il suo nuovo lavoro discografico, “Sono Io”.