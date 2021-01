Sanremo 2021, Can Yaman sarà ospite al Festival?

Dopo Elodie e Zlatan Ibrahimovic , un altro nome di primo piano è stato fatto per il Festival di Sanremo 2021. Si tratta di Can Yaman ( FOTO ), attore turco celebre per le sue fiction romantiche (“Bitter Sweet - Ingredienti d'amore”, “DayDreamer - Le ali del sogno”) e da poco scritturato da Ferzan Ozpetek per il remake di “Sandokan”.

Can Yaman al Festival di Sanremo

Zlatan Ibrahimovic, giocatore di punta del Milan, sarà ospite fisso a Sanremo 2021. Come lui anche Elodie ("Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival. L'anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica" ha commentato a proposito Amadeus) e Achille Lauro, che porterà in scena cinque diversi quadri.

Ora, ecco che un nuovo nome si aggiunge al già ricco parterre. Secondo le indiscrezioni, sul palco dell’Ariston salirà anche l’attore del momento, Can Yaman. Un volto sempre più amato dagli italiani, sia per via delle sue serial che per i lavori che di recente ha ottenuto nel nostro Paese: lo spot della De Cecco insieme a Claudia Gerini, il remake di “Sandokan” al fianco di Luca Argentero. I più maliziosi sostengono che ci sia lo zampino della sua presunta fidanzata, Diletta Leotta, ma probabilmente il merito è di Andrea Di Carlo, suo manager e compagno di Arisa (FOTO).

Cosa sappiamo sul Festival di Sanremo 2021

L’ultima novità riguardante il Festival di Sanremo 2021 è la co-conduzione di Alice Campello, non confermata però.

Il giornalista Santo Pirrotta, durante la trasmissione "Ogni Mattina" su Tv8, ha diffuso la notizia. Che dopo Georgina (FOTO), compagna di Cristiano Ronaldo e presente ad una serata dell’edizione 2020, calcherà il palco un’altra wag? Alice Campello, influencer di Mestre e creatrice di una celebre linea beauty, è infatti sposata con l’attaccante della Juventus Alvaro Morata. Anche in questo caso, però, si tratta per ora solamente di un rumors.

Dopo la conferma delle date da parte della Rai, tanti sono ancora i punti di domanda sulla celebre kermesse canora. Tramontata l’ipotesi di una nave da crociera come “bolla” per la sicurezza degli ospiti, si sta lavorando ora ad un’edizione a prova di Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). L’ultima proposta è arrivata da Gabriele Ciampi, che ha proposto di far esibire i cantanti nei teatri più celebri d’Italia. Ma c’è anche chi ha pensato agli alberghi, anche in considerazione che - per via delle disposizioni anti-Covid - i posti a sedere dell’Ariston non potrebbero comunque essere occupati per intero.