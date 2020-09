È nato Edoardo, il terzo figlio di Alice Campello e Alvaro Morata

“ Edoardo Morata Campello 29-9-20. Benvenuto al mondo figlio. La mamma e il piccolo sono entrambi fantastici. Alice sei incredibile, grazie di avermi reso ancora una volta l'uomo più felice del mondo. Vi amo” ha scritto Morata a corredo del post. Tantissimi i commenti e gli auguri di amici e colleghi che continuano a fioccare sotto le immagini social, tra i quali quelli di Paulo Dybala, Chiara Ferragni e Beatrice Valli. L'annuncio della gravidanza era stato pubblicato sui social dalla modella lo scorso febbraio, con una foto in bianco e nero nella quale Alice e Alvaro si mostravano sdraiati sul letto insieme ai due gemellini. "Presto in cinque" aveva scritto lei.

Alice Campello e Alvaro Morata, ritorno in Italia

Solo qualche giorno fa l'influencer, che su Instagram vanta 2,3 milioni di follower, aveva pubblicato uno scatto da Piazza San Carlo a Torino insieme al marito e ai gemelli per annunciare il ritorno in Italia. “Ce ne siamo andati in 2 e siamo tornati in 5” ha scritto. Morata infatti è tornato a giocare nella Juventus, che aveva lasciato nel 2016 per giocare prima nel Real Madrid, poi nel Chelsea e infine all’Atletico Madrid. Alice e i bambini, ovviamente, l'hanno sempre seguito.