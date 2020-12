Katy Perry: il video di Not The End Of The World con Zooey Deschanel

La cantante statunitense ha pubblicato il nuovo video che gioca sulla sua somiglianza con l’attrice protagonista della serie tv “New Girl” Condividi:

L’attrice Zooey Deschanel viene scambiata per Katy Perry (FOTO) e rapita dagli alieni. Questo il tema del video di “Not The End Of The World”, il nuovo singolo della cantante statunitense. L’attrice e l’artista giocano con la loro somiglianza per dare vita ad un videoclip divertente ed eclettico come ormai da tradizione per la voce di “Daisies”. Zooey Deschanel e Katy Perry hanno presentato il video con una chat dal vivo su Instagram dove la cantante ha rivelato che spesso ha utilizzato il nome dell’attrice per entrare nei nightclub di Los Angeles. La chat virtuale è arrivata a poche ore dall’uscita del nuovo video musicale che appunto fa un divertente riferimento ironico al fatto che Katy Perry e Zooey Deschanel siano sosia.

Il video di “Not The End Of The World” con Zooey Deschanel approfondimento Katy Perry, l’esibizione vestita da albero di Natale. VIDEO Il video di “Not The End Of The World” vede Zooey Deschanel costretta a prendere i panni di Katy Perry. Rapita per errore, l’attrice salva la Terra e si esibisce in un concerto al posto della cantante. Per l’occasione indossa anche gli stessi abiti di scena e le parrucche che vengono spesso utilizzate da Katy Perry. La scelta di inserire Zooey Deschanel nasce anche dalla necessità di sostituire la cantante che durante le riprese del video era in maternità. Il 26 agosto 2020 è nata la prima figlia di Katy Perry e Orlando Bloom, Daisy Dove Bloom. Ricordando la somiglianza tra le due, la casa discografica della cantante ha deciso così di coinvolgere Zooey Deschanel.

La canzone “Not The End Of The World” è la sesta traccia di “Smile”, ultimo album in studio di Katy Perry. Si tratta del quinto singolo dopo “Never Really Over”, “Harleys in Hawaii”, “Daisies” e la title track pubblicata ad inizio luglio.