Katy Perry, classe 1984, ha inciso per sempre il suo nome nella storia della musica, nuovo record grazie al videoclip di Hot n Cold

Katy Perry: il record con Hot n Cold

Katheryn Elizabeth Hudson, questo il nome all’anagrafe, è una delle artiste più popolari e amate della musica pop. Nel corso degli anni la cantante ha dominato le classifiche in ogni angolo del pianeta imponendosi come un fenomeno mediatico inarrestabile. Da poche ore la voce di Roar detiene un nuovo primato, infatti nessun’altra cantante prima di lei era riuscita in tale impresa.

Katy Perry, classe 1984, è divenuta la prima artista femminile ad avere sei videoclip musicali con oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube, infatti nelle scorse ore Hot n Cold ha raggiunto la cifra record consegnandole l’importante traguardo; gli altri brani sono Roar, Dark Horse, Last Friday Night, Firework e Bon Appétit.